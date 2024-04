I recuperi di stasera. Fortitudo-Treviglio vale il 2° posto

Stasera si giocano due recuperi nella fase a orologio, dovuti all’ultima pausa per le nazionali. Alle 20.30, dunque, vanno in campo Fortitudo Bologna e Treviglio, ma anche Cento e Trapani. Due partite che non incidono sulla corsa per il primo posto: Bologna non può più raggiungere Forlì (50 punti); mentre Trapani (54) è certa della vetta del girone Verde da tempo. Il rilievo è per le altre posizioni nella griglia playoff: la Fortitudo (42 punti) non deve sbagliare se vuole portarsi a +2 su Udine, vanificando così gli scontri diretti favorevoli ai friulani. Importante: chi arriverà terza sarà poi nel tabellone playoff dell’Unieuro, la seconda in quello di Trapani.

Treviglio, allenata dall’ex Virtus (e Forlì) Giorgio Valli, va al PalaDozza vedendo la possibilità di inserirsi nella bagarre per il 5° posto dove sgomitano Juvi Cremona e Urania Milano. Per Cento, compiere l’impresa contro Trapani significherebbe agganciare Piacenza all’ottavo posto.