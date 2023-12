I risultati delle giovanili: Under19 Angels ko, bene invece l’Under15 Ibr. Un weekend tra luci e ombre

Under 19 Angels ko e Under 15 Ibr vincente nella settimana delle giovanili d’Eccellenza legate a Rbr. Non riesce lo sgambetto a Santarcangelo nella tana della capolista VL Pesaro. I marchigiani s’impongono 81-59 mettendo un ampio margine già alla fine di un primo tempo chiuso sul 43-20. Nella ripresa gli Angels giocano con buon piglio, recuperano palloni e difendono con la giusta intensità, ma Pesaro non lascia avvicinare troppo gli avversari e chiude in scioltezza rimanendo in vetta alla graduatoria.

Il tabellino degli Angels: Antolini, Bonfè 4, Panzeri, Benzi, Baschetti, Mulazzani 10, Macaru 11, Mari 9, Lombardi 13, Di Giacomo, Morri, Sirri 12.

Non s’interrompe invece la marcia dell’Under 15 targata Insegnare Basket Rimini, anche questa volta dominante con un +46. Sul campo della Pol. Masi finisce 42-88 con match ampiamente in ghiaccio dopo un primo tempo chiuso su un significativo 17-57. Le rotazioni mantengono il divario su proporzioni abbastanza ampie e Rimini coglie così la sua nona vittoria in altrettante partite. Oggi i biancorossi tornano sul parquet della Carim per la sfida con Fidenza (ore 17.45).

Il tabellino: Morandi, Trevisani 3, Luppino, Ruggeri 34, Bronzetti, Albani 11, Ronci 19, Ciancarelli 17, Bellucci 2, Cantore 2. All.: Verni.