I tifosi. Oltre 2500 presenti. Mercoledì si punta a superare il record

Per gara4, in programma mercoledì sera alle 20,45, la prevendita dei tagliandi, presso la segreteria della Mens Sana Basketball, sarà aperta oggi dalle 18 alle 20 e domani sera sempre dalle ore 18 alle ore 20. La capienza massima dell’impianto di viale Achille Sclavo per il secondo atto in tre giorni sarà ancora intorno alle 2670 unità (considerando i settori chiusi per i lavori al palazzetto) e si punta a superare il clamoroso dato di ieri, quando sono stati staccati 2594 biglietti che rappresentano il massimo degli ultimi travagliati anni biancoverdi. Tra i tanti presenti ieri al PalaEstra anche il sindaco Nicoletta Fabio, già a gara1 al PalaOrlandi, insieme all’assessore allo sport Lorenzo Lorè, al rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra. Prima del match la società di casa ha esposto la maglia celebrativa di Tomas Ress che a partire da mercoledì sarà issata sul tetto del PalaEstra insieme a quelle di altre bandiere della Mens Sana come Mc Intyre, Stonerook e Ceccherini.