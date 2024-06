Ibr parte col piede giusto. Lanciano va al tappeto

INSEGNARE BASKET RIMINI

74

UNIBASKET LANCIANO

65

IBR: Ronci 30 (7/18, 3/6), Ciancarelli 15 (4/12, 2/4), Trevisani 3 (1/1, 0/1), Ruggeri 15 (7/16, 0/2), Altini 6 (3/5, 0/5), Albani 3 (1/2 da tre), San Martini, Tura 2 (1/1, 0/1), Fascicolo ne, Bellucci ne, Cantore ne, Luppino ne. All.: Verni.

LANCIANO: D’Incecco 20 (8/18, 1/2), Sadio 16 (5/15, 1/7), Del Prete 7 (3/8, 0/7), Sotera (0/2, 0/2), Ndour 20 (8/13, 0/1), Di Pasquale 2, Verì (0/1), Capitanio (0/2), Pace, Rossetti (0/1), Di Gianvincenzo ne, D’Amato ne.

Parziali: 23-21, 42-32, 58-46.

Note: tiri liberi Ibr 10/12, Lanciano 11/20. Rimbalzi Ibr 43 (Ruggeri 12), Lanciano 56 (Ndour 23). Assist Ibr 12 (Altini 6), Lanciano 11 (D’Incecco e Sadio 3).

Insegnare Basket Rimini batte Lanciano e comincia così alla grande le Finali nazionali Under 15 di Anagni. Comanda per tutta la partita, la squadra biancorossa, ma riesce a scappare via solamente tra la fine del terzo periodo e l’inizio del quarto, quando la zona e un Ronci meraviglioso, mvp, hanno innescato la fuga decisiva. L’inizio vede Rimini faticare, con Lanciano anche avanti sulla tripla di Sadio (10-12) e con la stella Ruggeri in difficoltà sulla stretta marcatura degli avversari. C’è però un grande Ciancarelli in casa Ibr e allora il primo quarto corre via veloce, con gran ritmo e le due squadre senza paura fino al 23-21. Nonostante abbia Ruggeri con tre falli e soffra a rimbalzo contro Ndour (23 alla fine), la squadra biancorossa sale sul +10 dell’intervallo grazie alla tripla di Ciancarelli. È comunque un vantaggio abbastanza ballerino, con Lanciano che, di ritorno dagli spogliatoi, opera il massimo sforzo per rientrare con un eccellente D’Incecco (48-44).

Insegnare Basket Rimini è in difficoltà, ma arriva la mossa che cambia la partita e consente di ridare fiducia al gruppo: la zona. La squadra è attiva sulle linee di passaggio, Lanciano sbaglia anche i tiri aperti e in un amen il divario tra le due squadre torna quello di prima. Un delizioso canestro di Ronci vale il 54-44 al 28’, col quarto periodo che diventa territorio di caccia di un Ruggeri tornato incisivo. La doppietta ai liberi di Ronci scrive a tabellone il 67-50 a 7’ dal gong, con l’Ibr che poi controlla. Lanciano torna a -7, ma solo a 35’’ dalla sirena finale. Rimini vince e oggi avrà già una partita importante per l’accesso diretto ai quarti: alle 18 sfida contro la perdente di Olimpia Milano-Napoli, in programma nella serata di ieri.