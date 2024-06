Il basket deve arrendersi. La BCB ora è sul mercato

Il dado è tratto. Quasi. Nel senso che Max Bardotti non ha cambiato idea in questi giorni di attesa dopo che a inizio settimana aveva aperto uno spiraglio sul proseguimento dell’attività di Brianza Casa Basket ad appena due anni dalla sua fondazione. Un progetto, lo ricordiamo, che aveva come obiettivo, oltre alla Serie A, quello di diventare il polo della pallacanestro brianzola. Eravamo nel 2022. Le cose sono andate secondo i piani sportivi con un consolidamento in serie B Nazionale.

Poi un mese fa il grido d’allarme: non ci sono risorse economiche sufficienti a proseguire. Ma ad ora nessuno ha acquistato il titolo anzi nemmeno ne avrebbe fatto richiesta ufficiale; Bardotti quindi si è rimboccato le maniche per trovare nuovi soci, come detto ha riaperto questo benedetto spiraglio.

"La decisione è presa ovvero quella di cedere le quote della società ad altri. A chi? Quello non lo abbiamo ancora deciso… Lunedì sera abbiamo fissato l’ultimo consiglio di amministrazione e da lì usciremo con tutte le decisioni al 100%" ha detto ieri mattina lasciando però qualche dubbio aleggiare nell’aria.

Tradotto in soldoni, sarebbero due le strade da percorrere su cui ci si sta dividendo e che potrebbero offrire una via d’uscita. La vendita del titolo (tecnicamente sarebbe una “fusione“) da concludere entro metà mese e qui tornerebbe in auge la candidatura della Juvecaserta, ancora alla finestra alla ricerca di un campionato nazionale per accontentare una piazza esigente come quella campana, specie dopo la retrocessione di quest’anno. Non demorde nemmeno Valsugana Basket, la società che ha sede a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, mentre tramonta l’ipotesi Virtus Roma con i capitolini che la categoria se la sono conquistata sul campo trascinati dai 3mila tifosi del PalaTiziano.

Ipotesi due emersa proprio nelle ultimissime settimane è quella di fare il PalaFacchetti la sede definitiva del club e non solo il campo di gioco temporaneo come nell’ultima stagione.

La città bergamasca è ancora scossa dall’addio, non senza polemiche, del proprietario Stefano Mascio che ha traslocato, con tanto di diritto sportivo di A2, ad Orzinuovi, lasciando orfana Treviglio della Blu Basket.

Il titolo di B Nazionale potrebbe essere un buon punto di ripartenza e quello di BCB, con una dirigenza “autoctona“, la soluzione naturale.