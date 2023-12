Il Basket Girls rivoluziona. In panchina c’è Piccionne

di Andrea Pongetti

Il Basket Girls Ancona riparte da Piccionne. Il tecnico è ufficialmente tornato sulla panchina dorica alla ripresa degli allenamenti, rioccupando il posto che era già stato suo nella seconda parte del campionato precedente, quando sostituì Castorina conducendo la squadra alla salvezza. Il club di serie A2 prova così a ripartire dopo il trambusto societario delle ultime settimane, con l’addio del diesse Nanni, le successive dimissioni del coach Paolasini e l’affidamento temporaneo della squadra agli assistenti Montanari e Recanatini prima del via libera del direttivo al ritorno di Piccionne. Una scelta non condivisa dal presidente Fabio Sturani, che per questo nei giorni scorsi aveva rassegnato le dimissioni: "Il direttivo ha fatto una scelta che non condivido e ne ho preso atto. Mi limiterò a fare il tifoso: non voglio aggiungere altro se non un ‘in bocca al lupo’ alle ragazze". La stessa società nell’annunciare il ritorno di Piccionne precisa che la decisione "arriva dopo mesi di grandi turbolenze interne con l’organigramma che ha subito scossoni e che è ancora in corso di riorganizzazione". Il coach piemontese prende in mano una squadra che nelle ultime partite ha accumulato sconfitte (ora il bilancio è di 4 successi in 12 gare) e soprattutto perso giocatrici, con Maroglio, Bona e Albanelli che se ne sono andate: Piccionne svolgerà le funzioni, oltre che di capo allenatore, anche di direttore sportivo, con il compito di rinforzare la squadra, ricostruirne l’identità e condurla alla salvezza nella serie A2. La situazione non è irrecuperabile, tutt’altro: il nono posto attuale varrebbe già la permanenza diretta, ma è chiaro che per ottenerla serva pure una mano dal mercato. "Il mio ritorno era subordinato ad alcune condizioni extra campo – spiega il rientrante allenatore –. Trovo una situazione molto difficile. Il roster è ridottissimo: siamo alla ricerca di un paio di giocatrici che possano alimentare il nostro organico. Qualche contatto lo abbiamo messo in piedi, vedremo nei prossimi giorni". Ieri l’ultimo allenamento del 2023, al PalaScherma, prima del "rompete le righe" che lascerà qualche giorno di riposo in vista della ripresa il 2 gennaio. Poi testa al derby contro il Matelica del 6 gennaio.