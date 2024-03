Il Bologna 2016 non si ferma più. La Francesco Francia parte bene

Pescano la terza sconfitta consecutiva i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che carezzano la vittoria nel ritorno casalingo al Pala Arti Grafiche Reggiani dopo un mese d’assenza, ma sono costretti a cedere i 2 punti a Ravenna: per i ‘palloni volanti’ è lo stop che suggella il penultimo posto nel girone B di serie B in coabitazione con Bisceglie. In Interregionale brinda per la quarta volta consecutiva invece il Bologna 2016, che espugna San Bonifacio e conserva il primo posto nel gironcino play-in Silver, aggiungendo un’altra importantissima tessera nel suo mosaico-playoff: perde quota l’Olimpia Castello, ko a Bergamo. La serie C toglie invece i veli sulla post season, con l’inizio del girone playoff e della giostra playout, non senza polemiche per la formula. Prendono subito la testa del girone ai playoff le bolognesi Virtus Medicina e Francesco Francia, che piegano Reggio Emilia e Forlimpopoli, raggiungendo così Scandiano, bene contro la quotatissima Cmp Global.

Ai playout primi blitz per Bsl San Lazzaro e Sg Fortitudo, che superano Correggio e Ferrara incassando i primi referti rosa-salvezza. In campo dopo Pasqua le mancanti Ozzano, Molinella e Cvd Casalecchio, ferme per il turno di riposo. Nuovo cambio di guida infine nel girone A di Divisione Regionale 1, con l’attesissimo big match che premia i ‘gardens’ di coach Fabrizio Lanzi, corsari sul campo dell’Audace Bombers e nuova capolista del raggruppamento: nella corsa per il podio fine settimana da mettere in cornice per gli Stars, a valanga sulle doghe di Cento. Nel girone B ko rumoroso per Budrio che si fa male contro Faenza e perde la testa della classifica visto il concomitante successo di Argenta, all’ottava vittoria di fila. Dalle retrovie suggella il quarto posto Granarolo, agile contro Russi, mentre nella zona bassa perdono terreno-salvezza Cspt 2010 e Omega.