Il Bologna 2016 riparte di slancio. Virtus Medicina, primato blindato

Accarezzano un incredibile colpo esterno i New Flying Balls, che nella decima giornata di ritorno di serie B alzano bandiera bianca contro la corazzata Jesi e interrompono la striscia di due vittorie che li aveva allontanati dai bassifondi del girone B: sabato la delicata trasferta di Mestre.

In Interregionale inizio poderoso del Bologna 2016 nella fase play-in Silver: netto +18 contro Monfalcone e sesto punto nel gironcino. Ouverture casalinga amara invece per l’Olimpia Castello, che nel big-match al vertice cade in rimonta contro Montebelluna e perde il treno per il primo posto in solitaria.

In serie C sigilla col timbro la vittoria numero 17 la regina del girone B Virtus Medicina, che piega Ozzano e si assicura il primato a una giornata dalla fine della regular season: dietro perdono terreno le inseguitrici e parigrado Forlimpopoli e Cmp Global (turnover in vista dei playoff per Pederzini, Resca, Sorrentino e Fin), che decideranno tutto il prossimo fine settimana. Quarto posto in cassaforte invece per Molinella, alla vittoria consecutiva numero 4, che dopo la modifica della formula del campionato del 27 febbraio sa già che farà parte del girone playout P2, attesa di conoscere le altre avversarie. In Divisione Regionale 1 successo clou per la Vis Persiceto, che espugna il campo della Veni e, complice il ko della regina Audace Bombers nel derby contro Anzola, si porta a -2 dalla vetta del girone A: nella bagarre per il terzo posto arriva il quarto successo consecutivo per gli Stars di coach Piccolo, che grazie ai 55 punti del trittico Cantelli-Musolesi-Branchini piega Vignola. Nel girone B Budrio consolida il comando della classifica e resta a +2 sulla lanciatissima Argenta, alla quinta vittoria consecutiva. Cala il tris infine Cspt 2010, che supera Baricella e si allontana dalla metà bassa della graduatoria.

Giacomo Gelati