Il Bologna 2016 s’inceppa. Ozzano, brutto scivolone

Si esaurisce sul parquet di Iseo, seconda della classe nella division C, la striscia positiva del Bologna 2016, che nonostante un Federico Osellieri da 26 punti e 6 rimbalzi, alza bandiera bianca 89-74 (24-20; 47-31; 69-57) e al termine della nona giornata di Interregionale scivola al sesto posto: per coach Lunghini e soci il record stagionale diventa così di 4 vittorie e 5 sconfitte. A gravare maggiormente tra le fila rossoblù è l’assenza della sua principale bocca da fuoco Pietro Ugolini, out per un infortunio a un dito, con derivante minor apporto offensivo (45 percento da due, 28 da tre) e una retroguardia meno brillante rispetto alle ultime uscite. Ciononostante la partenza dei bolognesi è incoraggiante e grazie al sostegno di Ugolini e Francisco Barbotti (14 punti e 9 rimbalzi) riesce a restare sulla scia bresciana, arrivando a -4 alla prima sirena.

Se lo 0-5 di inizio secondo quarto sembra dare nuova linfa ai bolognesi, che si portano addirittura in vantaggio, il contro-parziale dei padroni di casa capovolge rumorosamente il trend: 14-0 e +16 all’intervallo, che a conti fatti indirizza il risultato finale.

Adesso sulla strada dei bolognesi c’è il turno infrasettimanale: mercoledì alle 20,30 al PalaSavena arriva la regina del girone Stings Mantova, nuovo banco di prova per provare a misurarsi contro una corazzata e rimettersi in carreggiata.

Doccia fredda anche nella division E, con il pesante ko esterno dei New Flying Balls, che dopo le due vittorie consecutive ai danni di Valdiceppo e della capolista Recanati, cadono sulle doghe della Vigor Matelica 92-63 (26-27; 49-48; 72-59) e perde il treno per il primo posto.

Nel maceratese i ‘palloni volanti’ di Ozzano, privi di capitan Balducci e con Ranuzzi in panchina solo ad onore di firma, gettano il cuore oltre l’ostacolo e dopo cinque giri di cronometro si porta a +7, ma la controffensiva di Matelica, imboccata dalle alte percentuali dall’arco del duo Zanzottera-Riccio permette ai padroni di casa di chiudere 49-48 all’intervallo lungo.

L’inerzia non cambia e l’intervento di Mentonelli dai 6,75 dà la prima vera spallata alla compagine ozzanese, che vede crollare le proprie percentuali.

I biancorossi restano nella partita fino al 60-55, prima che Matelica scappi in maniera perentoria fino al +29 finale.

Nemmeno il tempo di riordinare le idee e per i Flying Balls si torna in campo: giovedì alle ore 21 l’attesissimo derby della via Emilia sul campo dell’Olimpia Castello.