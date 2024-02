Il calendario. Anticipi a raffica al sabato e con Cantù sfida di venerdì

Nuovo anticipo di calendario nella seconda fase della Pallacanestro 2.015. Contro Cantù, incrocio tra due ‘big’ del campionato di serie A2, si giocherà all’Unieuro Arena venerdì 12 aprile con palla a due alle ore 20.45, anziché di domenica come di consueto. Lo spostamento si è reso necessario per motivi televisivi, dal momento che la sfida tra Unieuro ed Acqua San Bernardo sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su RaiSport Hd e sulla piattaforma RaiPlay. Un palcoscenico di tutto rispetto per una partita che si preannuncia particolarmente gustosa.

Non si tratta dell’unico anticipo in programma per Forlì, che da qui a fine aprile, quando si chiuderà la regular season, avrà a che fare con una serie di cambi di programma rispetto alle ‘programmazioni’ iniziali. All’Unieuro Arena, di fatto, si giocherà una sola volta di domenica, ma anche una manciata di trasferte sono state oggetto di cambi di data. Il prossimo impegno casalingo in programma, contro l’Urania Milano, andrà in scena sabato 24 con palla a due alle 20.30. Orario serale per la gara con Torino (domenica 10 marzo alle ore 20), mentre a Casale Monferrato si scenderà in campo sabato 23 marzo alle 20.30. Quindi, Forlì-Juvi Cremona si terrà sabato 30 aprile alle ore 20, anticipata in considerazione delle festività pasquali. Infine, quindici giorni più tardi, la nuova sfida di campionato contro la ‘solita’ Cantù, in diretta televisiva al venerdì sera.

Nel fine settimana del 16-17 marzo, altro impegno decisamente non canonico: spazio alla Coppa Italia di Roma. La semifinale con Cantù è fissata per le ore 16.15 di sabato 16. Di sicuro, in quel caso, non è prevista la diretta programmata un mese dopo. Se vorrà sbarcare una volta in più sulla tv di Stato, Forlì dovrà battere proprio i brianzoli e arrivare a giocarsi l’ultimo atto, la finalissima sul parquet del PalaTiziano: domenica 17 marzo, alla sera, ci sarà anche la Rai.

Simone Casadei