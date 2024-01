Il calendario. Prato e Montevarchi gli ultimi ostacoli della prima fase Il Costone si prepara per gli ultimi due incontri della regular season, che saranno cruciali per la qualificazione alla poule promozione. La squadra dovrà affrontare Prato in casa e Fides Montevarchi fuori, entrambe in lotta per la stessa posizione. Inoltre, il Costone dovrà fare attenzione alle squadre che lo seguono in classifica, Sansepolcro e Us Livorno, che potrebbero superarlo.