Il calendario. Slitta la partita contro Latina

Piccoli e grandi stravolgimenti, nella definizione del calendario ufficiale della fase a orologio. La stessa RivieraBanca sarà costretta a delle trasferte nella giornata di lunedì, ma il più importante cambiamento rispetto al calendario provvisorio riguarda la partita con Latina. Invariata la prima giornata con Agrigento (domenica prossima alle 18 al Flaminio) e il viaggio a Rieti da Jazz Johnson (domenica 18 febbraio alle 18). La gara con Latina, invece, slitta di quasi un mese (impegni con le nazionali per giocatori del club laziale) e sarà giocata il 17 marzo, dopo le partite di Cantù (3/3) e quella in casa con Vigevano (10/3). Poi la gara di Cremona, che però non sarà giocata domenica 24 ma lunedì 25 marzo, in orario ancora da stabilire. Appuntamento pasquale con Monferrato al Flaminio domenica 31/3, poi match a Torino nuovamente nella giornata di lunedì (8 aprile). Infine, la gara domenicale con la Luiss Roma al Flaminio (14/4) e quella a Milano per chiudere l’orologio (21/4). Per le partite interne rimangono validi gli abbonamenti stagionali sottoscritti a inizio stagione.