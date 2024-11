Il campione di basket oggi presenta il suo libro alla Feltrinelli del centro commerciale Meridiana. Nicolò Melli in veste di scrittore

Un pomeriggio da profeta in patria per Nicolò Melli: non con le abilità sportive a cui ci ha abituato, bensì da autore. Il cestista reggiano 33enne, in forza ai turchi del Fenerbahce, oggi alle 17.30 sarà proprio nella sua città, al centro commerciale "Meridiana" di via Kennedy 29, per presentare il suo libro "La partita decisiva". Il capitano della Nazionale italiana di basket, presso il punto vendita "Feltrinelli Librerie" del "Meridiana", terrà un dialogo sul suo libro, uscito l’8 ottobre.

L’opera parla di Antonio, un bambino di 9 anni con un sogno che ha la forma di una palla a spicchi. Si trasferisce in periferia, e con i nuovi amici Karim e Francesca costruisce un campetto da pallacanestro: da qui dovranno affrontare sfide inaspettate. Tornando all’evento di oggi (col coinvolgimento anche del Csi di Reggio): è previsto un firmacopie con l’atleta.

Melli lunedì farà parte degli atleti a disposizione del ct della Nazionale Gianmarco Pozzecco per la sfida in programma proprio al PalaBigi di Reggio tra gli azzurri e l’Islanda (ore 20.30) valida per le qualificazioni agli Europei del 2025.