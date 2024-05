Il capitano di Ferrara Basket: "Rimpianti per il terzo posto? Qualcuno sì, ma negli ultimi mesi è stato fatto un grande percorso». Drigo: "Arriviamo alla fase clou con fiducia»

"Siamo concentrati sul presente, Gardone è una squadra ostica ma sappiamo di poter contare sull’entusiasmo del nostro pubblico". Capitan Drigo non guarda troppo avanti ed è concentrato sulle prime due gare della serie con i bresciani, che metteranno in palio l’accesso alla semifinale: "Una pausa così lunga ci toglie un po’ di ritmo – confida l’ala palermitana –, la prima partita è sempre tosta e dovremo essere bravi ad affrontarla bene. E’ presto ancora per pensare un po’ più in là, sappiamo di incontrare una squadra che ci ha messo in difficoltà e che mette tanta fisicità nel gioco: in casa loro abbiamo perso di venti punti senza mai entrare in partita, in casa nostra nonostante fossimo in controllo abbiamo dovuto passare dal supplementare per portarla a casa. E’ chiaro, però, che un pensiero sul futuro in separata sede lo si fa: mi piace pensare che quello che siamo riusciti a fare negli ultimi due o tre mesi ci possa dare la spinta per arrivare fino in fondo. Qualche rimpianto? Se ripenso alla partita di Fidenza all’andata, sicuramente sì, avremmo potuto arrivare secondi ma aver raggiunto il terzo posto significa che abbiamo fatto un grande percorso. A un certo punto della stagione non riuscivamo a ottenere risultati, ci eravamo un po’ appiattiti ed eravamo entrati in una situazione difficile: con l’arrivo di Benedetto c’è stata la scossa che cercavamo, e che ci ha fatto dire ‘ok, ci siamo’. Ora arriviamo alla parte decisiva del campionato con fiducia: al palasport vedo sempre più gente, si percepisce l’entusiasmo. Sono rimasto impressionato da quanto Ferrara sia attaccata alla sua squadra di basket".

j.c.