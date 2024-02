Il capitano Edoardo Pannini. "Siamo in fiducia e pronti a giocarci le nostre carte»

Mancano ancora gli ultimi, ininfluenti, 40 minuti della prima parte della stagione per una Mens Sana che poi, dal 3 marzo, si butterà da prima della classe nella seconda fase che mette in palio i quattro posti per i playoff. Prima dell’allenamento di ieri ha parlato ai microfoni dei canali del club il capitano biancoverde Edoardo Pannini, che esordisce sottolineando l’importanza dell’iniziativa in programma al PalaEstra domenica. "Sicuramente è una cosa molto bella quella di avere tanti piccoli tifosi al palazzetto. Una iniziativa che ci aiuta per far crescere i nostri tifosi. La partita? Siamo contenti di chiudere la prima fase davanti al nostro pubblico – ha detto il numero 4 biancoverde -. Non è una partita che vale ai fini della classifica ma daremo il cento per cento, come fatto sempre dall’inizio della stagione, per arrivare più pronti possibile alla seconda fase". Se da un lato il morale è alto dall’altro preoccupa un po’ l’infermeria che non riesce a svuotarsi del tutto. "Sono settimane un po’ difficili perché abbiamo un po’ di acciacchi ai quali si è aggiunto Tognazzi poco prima della gara contro Monsummano. Sicuramente non ci sarà domenica mentre speriamo di riaverlo per la prima gara della seconda fase. I giovani però ci stanno dando una grande mano sia in allenamento che in partita dandoci grande intensità. Siamo quindi in fiducia e siamo pronti a giocarci le nostre carte. Dal punto di vista personale sto bene, dopo un inizio particolare a causa di un problema muscolare che ha rallentato il livello di forma. Ora sono in fiducia e grazie ai compagni sta crescendo l’alchimia dentro e fuori dal campo e si vede". Dopo la partita di domenica la squadra avrà qualche giorno per tirare il fiato visto che l’inizio della seconda fase è previsto per il primo weekend di marzo.