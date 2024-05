Il capitano Pannini. "Abbiamo lanciato un messaggio a loro ma anche a noi»

La terza sconfitta in altrettante sfide stagionali contro il Costone non ha fatto perdere la lucidità al capitano della Mens Sana Edoardo Pannini che ha analizzato il ko dei suoi con franchezza. "Con questa prestazione intensa e questa partita così equilibrata abbiamo dato un messaggio ai nostri avversari ma soprattutto a noi". Così il capitano biancoverde. "La partita che abbiamo fatto al ritorno nella seconda fase, in casa nostra, non è stata un caso. Siamo infatti questi di stasera e non quelli che persero nettamente qui nell’andata della poule promozione. Abbiamo dato tutti in campo come ci eravamo detti prima della partita partendo subito forte fin dall’inizio. Sicuramente dal punto di vista difensivo siamo stati molto bravi e dobbiamo essere soddisfatti. In attacco abbiamo preso buoni tiri con spazio che non sono entrati ma dobbiamo mantenere alta la fiducia in noi stessi sul fatto che ce la possiamo fare". Gli episodi sono stati determinanti in un finale molto combattuto. "Perdere di uno o di sette in una finale playoff non cambia nulla – ha concluso Pannini – l’importante è tornare qua mercoledì con la stessa intensità di oggi". I tifosi a fine partite hanno incoraggiato la squadra e i tanti accorsi al maxi schermo al PalaEstra testimoniano un attaccamento viscerale. "Sappiamo che erano tanti a vedere la partita al palazzetto e ci dispiace che qui siano potuto venire in pochi. I tifosi apprezzato il nostro atteggiamento e il nostro attaccamento. Daremo tutto anche mercoledì per loro".

g.d.l.