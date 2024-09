Il cestista Fei vestirà la maglia dell’Ancona che milita nel campionato di serie C

Matteo Fei vola ad Ancona. Il cestista grossetano, che, negli ultimi anni, ha giocato con la maglia della Virtus Siena in campionati di livello, in questa stagione vestirà la maglia Cab Stamura Ancona. Matteo sarà ad Ancona per giocare nel campionato Under 19 Eccellenza e nel campionato di serie C. L’atleta grossetano ha iniziato il suo percorso cestistico da piccolissimo nella Biancorossa Grosseto, per proseguire il cammino nella Pallacanestro Grosseto e a quattordici anni è approdato a Siena, dove è rimasto fino alla scorsa stagione. Adesso per lui ci sarà una nuova avventura che gli darà la possibilità di sperimentare una nuova situazione all’interno della società marchigiana, nel gruppo allenato dal coach Alessandro De Florio che affronterà il prestigioso campionato del settore giovanile e il campionato Senior.

Deborah Santini