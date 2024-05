Il club giallonero vuole delineare il futuro. Prima, però, il presidente Fiumi e i suoi collaboratori devono scegliere l’allenatore. La Virtus Imola sempre in pressing su Galetti. Garelli e Niccolai sono le due alternative

Il campionato della Virtus Imola si è chiuso ormai qualche settimana fa. Ma oltre alla parentesi sportiva, si è chiusa pure l’era Zappi, e nel momento in cui si è consumato il divorzio il club giallonero ha cominciato a programmare la prossima stagione. La prima casella da riempire è proprio quella relativa alla nuova guida tecnica, nell’ultimo periodo la dirigenza ha fatto le valutazioni creando una lista di candidati per la successione di Mauro Zappi, il nome di quest’ultimo circola ed è accostato ad alcune panchine fuori regione, ma finora non c’è stato nulla di concreto.

La Virtus sfoglia la margherita, vuole affidarsi da un allenatore esperto che si metta alla guida del gruppo e possa essere subito incisivo. Il maggior indiziato per sedersi sulla panca della Virtus Imola è Gianluigi Galetti, il presidente Davide Fiumi e i suoi collaboratori avevano già pensato a lui a novembre per il dopo Regazzi. Poi invece fu deciso di affidare la guida a Zappi. Il nome di Galetti non è mai tramontato, pare che l’allenatore, nell’ultima stagione al Valsugana, sia passato al PalaRuggi a vedere qualche partita di quella che potrebbe essere la sua prossima avventura cestistica.

Galetti ha grande esperienza, in regione ha allenato Fiorenzuola, Ravenna e Faenza; poi è stato in giro per l’Italia a tutte le latitudini sedendosi sulle panchine di Riva del Garda, Casale Monferrato, Senigallia, Palestrina, San Severo e Scauri.

Dopo l’annata al Valsugana Galetti è pronto a tuffarsi in un basket più consono al suo curriculum. Manca ancora il nero su bianco, le parti sono vicine, e se non ci saranno scossoni, si va verso la firma di un accordo per il prossimo campionato ancora in serie B nazionale.

Dovesse tramontare Galetti, sullo sfondo rimangono i nomi di Luigi Garelli e Andrea Niccolai. Il favorito resta Galetti e nel momento in cui verrà ufficializzato, Carlo Marchi comincerà la costruzione della squadra che sarà al via del prossimo campionato, nel quale i gialloneri cercheranno di alzare l’asticella.

Probabilmente verrà assemblata una Virtus diversa dall’ultima che ha chiuso la stagione con cinque sconfitte consecutive. Sarà difficile trattenere un elemento con Daniel Ohenhen, lo stesso vale per Masciarelli dopo un campionato di buon livello.