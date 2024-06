Il club prepara una mezza rivoluzione. Germani, fumata grigia sul futuro di Magro

Tempo di riflessioni in casa Brescia, dove si annunciano novità importanti dopo il ritorno atteso sei anni in una semifinale playoff. Il primo ciclo di Alessandro Magro è concluso, e la conferma dello stesso tecnico toscano, tentato dalla Spagna, non è scontata. C’è stato un primo incontro con il patron Mauro Ferrari ma i due si rivedranno prestissimo e il progetto dovrà essere ulteriormente valutato. Quel che subirà profonda modulazione è il roster, come confermato dal numero uno del club. CJ Massinburg, miglior sesto uomo e giocatore che più di altri ha fatto progressi nell’ultima stagione di LBA, si è già accordato in Turchia. Semaj Christon, dopo un girone di ritorno in netto calando, non sarà riconfermato. "Ha un carattere difficile da gestire", spiega Ferrari. Michael Cobbins, dopo due anni, è destinato all’addio per un giocatore di maggiore freschezza. Credibile la conferma di Miro Bilan, certa quella di capitan Amedeo Della Valle, Jason Burnell e Nicola Akele hanno contratto.

Situazione complessa per John Petrucelli. Nel contratto del nazionale di Gianmarco Pozzecco c’è un’uscita a favore di una squadra di EuroLeague di bassissimo importo. L’Olimpia Milano non è sul giocatore neanche in caso di addio di Nicolò Melli (in quel caso si potrebbe guardare ad un ex bresciano, Awudu Abass), la Virtus Bologna ha valutato tempo fa l’ingaggio ma potrebbe alla fine muoversi su altre strade. Quindi, Petrucelli potrebbe avere mercato al momento solo in Germania (Berlino o Monaco).

Resta sul tavolo un altro aspetto fondamentale: l’Europa. Mauro Ferrari è stato chiaro: "Sicuramente è ancora aperto ail discorso Eurocup, ma in questo momento devo capire le disponibilità economiche". Insomma, una chiamata alle armi di sponsor e sostegni cittadini. Esclusa la BCL di matrice FIBA, l’EuroCup garantisce nove gare casalinghe e diciotto in tutto anche in caso di mancato accesso ai playoff. La ricerca di nuovi talenti (a partire da un playmaker) sarà cruciale per una stagione di successo.

Alessandro Luigi Maggi