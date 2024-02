Il coach. "Cerchiamo riscatto in Coppa Italia»

Coach Priftis è comprensibilmente deluso: "E’ stata un’altra serata difficile come molte volte ci capita in trasferta. Sin dall’inizio è stato molto difficoltoso inseguire l’aggressività e l’intensità dei nostri avversari; ad ogni modo abbiamo ancora dieci partite davanti a noi, tempo abbastanza lungo per continuare a fare le cose buone che ci contraddistinguono e provare ad eliminare o correggere il più possibile quelle negative, in particolare la brutta faccia che mostriamo in trasferta. Intanto - aggiunge il tecnico greco - cercheremo di affrontare la Coppa Italia, un onore per noi e per il club, nella maniera più seria possibile, perché vogliamo fare bene. Useremo poi la pausa del campionato per cambiare qualcosa, sistemare e correggere quello che non va, con l’obiettivo di migliorare". Priftis commenta la sua uscita anticipata dal parquet per il doppio tecnico: "Tutti facciamo il nostro lavoro, io il mio, gli arbitri il loro. Sicuramente mi è dispiaciuto non poter allenare per un lungo tratto di partita e lasciare la squadra così".