Il coach dei Blacks, Garelli. "A Desio prestazione insufficiente»

Vincere segnando un punto in più dell’avversario non è mai una buona strategia nella pallacanestro, ma le statistiche dopo dieci giornate dicono che i Blacks stanno seguendo questa strada nonostante siano terzi in classifica con 14 punti. I faentini stanno infatti sfoggiando un ottimo attacco da 84 punti di media segnati, ma ne incassano 80.2, decisamente troppi. Un trend figlio di qualche alto e basso di troppo dovuto alla giovane età del gruppo, bravo comunque a recuperare pesanti svantaggi dopo essersi trovato sotto anche di oltre dieci punti, e su questo Garelli deve lavorare. Vista l’intensità mostrata dai giocatori in tante fasi delle partite, sembra essere soltanto una questione di concentrazione, ma sicuramente quello che si è visto a Desio non dovrà essere più ripetuto, perché per la prima volta i Blacks sono stati in balia dei ritmi dell’avversario. Un vero peccato, perché sarebbe bastata maggiore attenzione per giocarsi la vittoria fino all’ultimo, come si è visto quando Faenza ha iniziato a giocare la sua pallacanestro, risalendo fino al -8.

"È stata una prestazione largamente insufficiente – sottolinea coach Luigi Garelli – nel primo tempo siamo stati pessimi in difesa, ma in attacco abbiamo fatto girare la palla poi nel secondo abbiamo mantenuto la stessa incapacità difensiva a reagire a qualsiasi giocata di Desio. I nostri avversari hanno usato bene la fisicità ma ci siamo messi in difficoltà da soli giocando con poco mordente. Purtroppo le tante partite in una settimana si sono fatte sentire soprattutto dal punto di vista dell’energia che spesso ci è servita per ribaltare l’inerzia negativa". I ritmi frenetici del campionato porteranno i Blacks a Mestre giovedì alle 20.30, partita con i favori del pronostico, ma in grande crisi e reduce da tre sconfitte consecutive. Domenica alle 18 arriverà invece l’Andrea Costa Imola al PalaCattani: i biglietti sono già in vendita su LiveTicket.

l.d.f.