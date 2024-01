Il coach prima valuterà il roster. Piace Graziani, altro ex biancorosso. Uno sguardo al gruppo pensando a un rinforzo

Giovanni Benedetto arriverà questa mattina in città, per una prima full immersion con il mondo di Ferrara Basket. Conosce bene Andrea Pulidori, che lo volle a Cento nel 2017, con il quale ha vinto un campionato storico per la città del Guercino, e con il quale condivide la separazione nello stesso momento, durante l’amara stagione 2018/2019, terminata per la Baltur con la retrocessione in serie B. Prima e dopo, tanta serie B e non solo, con alcuni campionati vinti e promozioni conquistate, crescendo come allievo di Carlo Recalcati.

Nelle ultime stagioni Benedetto ha allenato a Salerno e Avellino, quindi conosce questi campionati e questi giocatori, di sicuro tutto il quintetto della squadra attuale, che ha fatto parte per tanti anni della serie B1. Per questo ha accettato, perchè vuole rimettersi in gioco al nord, in una regione che lo aveva accolto molto bene e nella quale è felice di tornare. Il tempo è pochissimo, perchè già sabato sera Ferrara è attesa in trasferta sul campo di Pizzighettone, uno scontro diretto per i piani alti, e una scossa non solo emotiva servirà da parte di tutti. Di certo, il tecnico calabrese ha già iniziato a vedere qualche partita di Marchini e compagni per farsi un’idea della situazione e non appena avrà valutato eventuali carenze del roster, affronterà il nodo del mercato.

Tra i profili che Ferrara valuta con attenzione c’è anche quello di Andrea Graziani, esterno classe 1998 in forza a Bologna Basket 2016, già allenato dal nuovo coach biancazzurro in quel di Cento, sempre con Pulidori ds. Ferrara vuole rimettere in piedi la stagione e con un esterno che garantisca più solidità e fisicità difensiva l’operazione potrebbe rivelarsi meno impossibile di quanto non possa apparire ora.

Mauro Paterlini