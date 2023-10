Il Coach rbr mattia ferrari. "Ripetere il finale con Verona»

"Troveremo un bell’ambiente". Il coach di Rimini Mattia Ferrari prepara i suoi alla sfida dell’Unieuro Arena: "Il primo punto all’ordine del giorno? Pareggiare la loro energia". Per questo anche a Rimini la partita è sentita: "C’è la tradizione, la rivalità storica, anche la goliardia: vedo tante cose in questo Forlì-Rimini. Un passato nella massima serie per entrambe e tanti motivi d’interesse. Riconosco l’importanza di questo derby e ne apprezzo il valore".

Reduce dalla vittoria contro Verona (al supplementare e in rimonta) il coach riminese esprime fiducia: "Tutti stanno crescendo, la squadra sta facendo dei passi avanti. Dobbiamo essere fiduciosi. La vittoria con la Tezenis ha lasciato una scia positiva, ma anche l’idea che, se noi dovessimo essere quelli del finale di partita, cioè con tanta energia e voglia di fare, ci sarà da divertirsi".

Ferrari descrive Forlì come "una squadra con un nucleo di italiani importante, su tutti Pascolo, e con veterani della categoria. Gli stranieri sono uno che ha già vinto il campionato e un ex Nba (Kadeem Allen. Ruotano tanti giocatori di valore".