Il commento. Dalle stalle alle stelle, ora arriva il bello

Zannoni

E adesso viene il bello. Già, perché a una squadra che sfreccia via in questa maniera non puoi chiedere di fermarsi, far calcoli sul tabellone playoff più accessibile, di riflettere sulle avversarie più comode da maggio in poi. A una Rbr che vola devi solo soffiare nelle vele e goderti il viaggio. Pardon, le partite. Sesto o settimo posto, c’è questo in ballo nelle ultime due partite. Torino e Cantù, le probabili avversarie nei quarti. Il paesaggio è primaverile, l’atmosfera frizzante. Come tutti speravano in estate, dopo la dispendiosa campagna acquisti. Invece le nebbie di un autunno troppo brutto per essere vero hanno generato pensieri foschi, di playout e di rischio B. Del tutto stupefacente, visto dalla prospettiva di quei giorni, essere arrivati fin qui. I meriti vanno soprattutto a una persona, Sandro Dell’Agnello. Il coach della Rinascita ha allenato, ha preso delle scelte non scontate e le vittorie sono arrivate a grappoli, anche su campi complicati. Di Rbr ora hanno paura tutti, nessuno la vuole incontrare nei playoff. Ed è una vittoria anche della società, che non cambiando di fatto nulla rispetto al roster iniziale (si è aggiunto solo Pellegrino, ma ha minutaggio ridotto) si è presa un rischio enorme. Ma ha fatto bene, perché sul mercato evidentemente non c’erano ricambi all’altezza e perché, in fondo, la fiducia in questo gruppo di giocatori non è mai realmente venuta meno. Ora i playoff senza Masciadri, ma con almeno quattro giocatori che possono inventarsi un ventello ogni sera. E due escono dalla panchina. Un incubo per gli avversari. Un sogno, per la Rimini biancorossa.