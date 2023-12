Il commento. È vera gloria: l’Unieuro può arrivare in fondo

La vittoria prenatalizia contro Rimini, ottenuta senza Allen, è in qualche modo un’altra pietra miliare della stagione. Se il successo sulla Fortitudo aveva delle evidenti ripercussioni sulla classifica, quello del Flaminio li ha sullo status dei biancorossi. Insomma: senza il principale riferimento offensivo, in rimonta, in trasferta, contro una rivale in crescita che aveva tutto da guadagnare e sembrava ‘in serata’... Forlì ha fatto sembrare facile la pratica. Come solo le grandi squadre.

Non a caso le parole di coach Martino, al termine, riecheggiavano le conferenze stampa più ispirate di anno scorso, decantando il valore del gruppo.

Passano le giornate e Forlì ha perso solo 3 partite: come la Fortitudo; meglio fa solo Trapani in tutta la A2. Nessun ko che lasci veramente dei rimpianti, nessuna sconfitta ‘regalata’ in un’A2 davvero più livellata: se Forlì ha impiegato due supplementari per battere Nardò, anche Bologna ha sofferto e Verona ci addirittura perso. E cosa dire del fatto che Orzinuovi ha messo in difficoltà, dopo i biancorossi, anche Verona? Anche questi riscontri incrociati sono la conferma del valore assoluto dell’Unieuro. Il cammino della scorsa stagione le dà esperienza, sicurezza e consapevolezza: insomma, anche quest’anno Forlì può arrivare fino in fondo.

Marco Bilancioni