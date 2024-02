Il commento. Esami superati. Ora può arrivare fino in fondo

In meno di 40 giorni il clima attorno alla Pallacanestro 2.015 è completamente cambiato. La squadra che giocò (soffrendo) il 30 dicembre contro Piacenza veniva ancora vista dai tifosi con qualche remora, causata soprattutto dall’ingombrante paragone con la scorsa stagione. Paradossalmente, poi è arrivata addirittura la sconfitta a Cividale. E da allora solo vittorie, con entusiasmo crescente.

In un gennaio caldo, si sono ricreate quasi magicamente le condizioni che esaltarono l’Unieuro 2022/23: da una condizione di fragilità è nato il senso di sfida che l’ha portata a sculacciare Udine e Trieste. Contemporaneamente, si è data e ha dato risposte: ora sa di poter battere le grandi anche in trasferta, e di avere un Palafiera fortino.

I segnali del clima cambiato sono evidenti: il coro della Curva Nord per Antimo Martino ha aggiunto il verbo "vogliamo", a sottolineare che il prolungamento di contratto ora si possa fare su buone basi (il che è vero; purtroppo, però, non si può darlo per scontato...). Ed è comparso perfino il coro scherzoso che invita Forlì a puntare all’Eurolega... Insomma, viene voglia di guardare al futuro e non più, con timore, alla scorsa stagione. Se questo succede, è perché la squadra ha superato gli esami in programma: con i risultati, il gioco, la mentalità, le prestazioni dei singoli. E c’è la ragionevole convinzione che non tornerà più indietro. La prossima missione è quello di arrivare, a differenza della bella incompiuta del 2023, davvero fino in fondo.

Marco Bilancioni