Il commento. Paoli, match-winner:: "Siamo stati bravi a rimanere lucidi»

"È andata bene, siamo molto contenti. L’avevamo preparata bene. Siamo stati bravi a rimanere uniti nei momenti decisivi. Poi le partite vengono decise da episodi: l’ultima bomba di Matteo Paoli ci ha premiato". Così Gianni Terrosi, dopo l’avvincente vittoria su Quarrata: "Era importante mantenere il fattore campo – ha aggiunto –. Questa partita vale tantissimo anche per la classifica". "Era un match fondamentale, una vittoria importantissima", ha ribadito poi Riccardo Riccardini. "È stata una partita vinta con il cuore e con i muscoli – ha proseguito –. Un elemento premiante anche per il lavoro svolto in settimana". Raggiante di gioia anche il match-winner dell’incontro, Paoli: "È stata una partita molto fisica ma siamo stati bravi a rimanere lucidi nei momenti difficili – ha detto –. A inizio anno ci siamo ripromessi di difendere il nostro campo con ogni mezzo, per ora ci siamo riusciti e per di più abbiamo messo separazione dalle inseguitrici in classifica".