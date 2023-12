Il commento. Rbr costretta a salutare i sogni per la dura realtà

Zannoni

Un brutto sogno? Un incubo? Nightmare before christmas? No, pura realtà. Rbr è terzultima: ha vinto 4 partite su 16 ed è nel pieno della lotta salvezza. A luglio non l’avrebbe detto nessuno, per primi società e staff tecnico. Un mercato di lusso, che apparentemente aveva convinto tutti, lanciava Rbr nelle prime posizioni della griglia di un girone rosso ipercompetitivo. Quarto posto, quinto, al massimo sesto. Non più giù. Il salto temporale a Natale 2023 è brusco, da sbatterci la faccia e farsi molto male. Dai sogni di gloria, magari superando almeno un turno di playoff, all’obiettivo salvezza. Si badi bene, niente è precluso a questa squadra, tanto più che l’ottavo posto è ancora raggiungibilissimo. Rbr però ha appena 8 punti e allora è doveroso fare i conti con la realtà, viverla al 100% e pensare solo a salvarsi. Rimanere ancora sorpresi da questa classifica potrebbe rivelarsi pericolosissimo. Avere contezza della situazione è il primo passo.