Il commento. Risolto un problema. Ma se ne manifesta subito un altro

Nel derby contro Rimini coach Antimo Martino ha azzeccato la mossa decisiva ma non (ancora) la strada per definire una nuova, diversa identità. Il punto è che Zilli e Pascolo sono stati in difficoltà al PalaDozza e ancor più domenica. Il problema è semplice: tre lunghi su quattro non hanno abbastanza tiro e dunque agevolano le difese a riempire l’area (Valentini quello che ne sta risentendo di più...). Il rimedio può essere impiegare Xavier Johnson come centro e un falso lungo insieme a lui. Se lo affianca Todor Radonjic, Johnson ha spazio per far valere il suo atletismo in area, può attaccare uno contro uno e ha perfino più senso una sua conclusione da tre.

La mossa, già evidente, è diventata macroscopica quando Radonjic ha commesso il 5° fallo: a quel punto l’ala forte (quanto mai tattica) è diventato Pollone, situazione non inedita ma nella scorsa stagione piuttosto rara. Zilli e Pascolo? Mai più rientrati. Al loro posto, Radonjic si sta dimostrando più maturo di un anno fa. Mentre Pollone è un difensore superbo e limita i danni anche in post basso e a rimbalzo.

Il campo, fin qui, ha detto che questo è l’assetto migliore. Ma, se è vero che Forlì ha tanti motivi per esultare dopo il derby (classifica, rivalità, passione), deve tener conto che non ha risolto i problemi, semplicemente ne ha palesati di nuovi. È sostenibile che Zilli e Pascoli, acquisti estivi, stiano seduti due terzi di partita? Tra le big, Forlì si rivelerebbe paradossalmente corta e leggera. Un rebus di non facile soluzione.

Marco Bilancioni