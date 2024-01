Il commento. Squadra, coach e pubblico: così si può ripartire

Le parole pronunciate sui tifosi da coach Antimo Martino aleggiano ancora. A dimostrarlo, oltre ai social network, due comunicazioni della società stessa. La prima è del general manager Renato Pasquali in occasione della consegna dei doni dei tifosi alla Caritas: è stata l’occasione per ribadire che questi hanno "cuore e passione per la squadra". La seconda nel cosiddetto ‘match program’ che la Pallacanestro 2.015 diffonde su Whatsapp: lì campeggiava il titolo ‘Fattore campo’ (espressione utilizzata proprio da Martino) e si ragionava sull’importanza del tifo nelle partite in cui i biancorossi dovranno meritarsi, nella seconda fase, il calendario meno duro possibile. Considerazione peraltro azzeccata: anno scorso arrivare primi o terzi non dava grandi vantaggi nell’orologio, quest’anno è molto diverso.

Insomma, la società ha l’esigenza di mantenere un clima positivo di concordia tra squadra e pubblico. Da un lato, l’arrivo di una big probabilmente scalderà l’ambiente (Verona non è Piacenza); dall’altro, la sconfitta di Cividale può preoccupare. In realtà il risultato del 6 gennaio tira una riga su quanto si è fatto finora e può aiutare tutti a ripartire: la squadra deve sudarsi ancora tutto, dalla qualificazione alla coppa in su; agli appassionati sarà più chiaro che Forlì non è una schiacciasassi (per altro anche le altre big scivolano ogni tanto). Se tutti – anche Martino – ritrovano l’armonia d’insieme, sabato può diventare una tappa importante del cammino.

Marco Bilancioni