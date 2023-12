Il commento. Un derby da trampolino

Alvisi

Un anno diviso a metà. Molto meglio la Virtus fino alla prima metà dell’anno e più convincente l’Andrea Costa nell’altra metà, soprattutto in questi ultimi due mesi dove ha ottenuto anche cinque vittorie di fila. Neanche il tempo di smaltire cene e brindisi e il 7 gennaio ci sarà il derby numero sette che sarà già uno spartiacque. La Virtus sta faticando e arranca in classifica con 12 punti: un successo nella stracittadina la rilancerebbe anche a livello psicologico. L’Andrea Costa ha 6 punti in più e sta correndo. Ma è in cerca di una nuova proprietà e questo è un trampolino unico.