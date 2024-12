Il commento. Una storia solida. E un futuro tutto da scrivere

GalloLa chiamiamo, con un mai nascosto orgoglio, Basket City o la Città dei Canestri. Perché a Bologna abbiamo il derby (ora virtuale), perché qua ci sono le schegge di un passato glorioso. Dal Gira alla Moto Morini, dall’Oare al più recente Progresso. Ma siamo Basket City anche perché – in fondo basta pensare al discorso della Città Metropolitana – a San Lazzaro, nel 1990, si sono inventati un torneo speciale.

Un tempo era ‘solo’ il torneo di San Lazzaro, ora è diventato il ‘Bruna Malaguti’, il trofeo cadetti under 17. Torneo solido perché non sono poche le manifestazioni che, dopo il ciclone Covid, hanno deciso di fare un passo indietro.

A San Lazzaro, grazie anche a una struttura solida qual è quella della Bsl, no. Sono andati avanti, con orgoglio. E prima della Befana, a San Lazzaro, resiste una rassegna che è una sorta di campionato italiano di categoria anticipato. Rassegna vera che, nel corso degli anni, ha messo in luce alcuni dei ragazzi più interessanti e che si sono fatti largo nel campionato italiano. L’idea del titolo di mvp è del 1993: il primo è stato Marcellino Damiao, cresciuto in Fortitudo e poi oro agli Europei di Parigi, nel 1999. Se pensate che Marcellino sia un unicum siete fuori strada. Nell’albo d’oro troviamo Alex Righetti, Matteo Malaventura, Simone Flamini e pure un certo Marco Belinelli, che nel 2003 diede spettacolo. E ancora Matteo Montano, Amedeo Tessitori, Simone Fontecchio, Diego Flaccadori, Davide Moretti. Chi ha giocato, a San Lazzaro, pur senza vincere la palma di miglior giocatore del torneo è Stefano Mancinelli. E poi Luca Vitali, il fratello Michele. E ancora Daniel Hackett – lui a Pesaro, Belinelli in Virtus, che sfide tra i due : e Nicolò Melli. Il meglio degli under 17 italiani li troviamo lì. E pazienza se Virtus e Fortitudo hanno smesso di conquistare il trofeo fuoriporta – ultimo successo dell’Aquila nel 2009, tre anni dopo per la V nera – il meglio del basket italiano, a livello under 17, è sempre a San Lazzaro. Provare per credere.