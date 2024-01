Il Costone è super: Valdisieve va ko. E’ sfida a Montevarchi per il trofeo

COSTONE

86

VALDISIEVE

64

COSTONE: Brocco ne, Banchero 6, Tognazzi ne, Ceccarelli 1, Radchenko 20, Terrosi ne, Banchi 9, Zeneli 11, Piattelli, Ondo Mengue 10, Bruttini 13, Nasello 16. Coach: Tozzi.

VALDISIEVE: Niccoli 6, Piccini N. 2, Occhini 8, Simoncini 7, Lerede 13, Pilli, Valletti 7, Volpi 5, Ciacci 2, Municchi 10, Piccini C. 2, Faticanti 2. Coach: Pescioli.

Arbitri: Pampaloni, Cavasin.

Parziali: 25-14, 46-31, 66-50.

SIENA – Il primo passo verso la Coppa Toscana è stato fatto. Il Costone ha superato in semifinale Valdisieve per 86-64, al termine di un incontro sempre condotto con autorità e controllo. Insomma, una partita senza storia o quasi. Il Costone ha preso subito in mano le redini dell’incontro per effetto di una difesa molto attenta e fisica non solo nel pitturato. Un fattore che permetteva alla squadra di coach Tozzi di innescarsi in attacco con transizioni veloci ed efficaci. Molto ispirato Radchenko, 20 punti e intenso come non mai, oltre che Nasello, solito catalizzatore di ogni azione costoniana. Valdisieve ha fatto quel che ha potuto ricorrendo alla zona a oltranza: una mossa che comunque il Costone ha arginato con sufficiente agilità. Gli sforzi dei ragazzi di Pescioli facevano sì che solo nel finale di primo periodo il Costone trovasse la doppia cifra di vantaggio, sfruttando un fallo last minute su Zeneli e un tecnico alla panchina ospite. La forbice si allargava nella seconda frazione di gioco, quando Bruttini e Nasello conducevano i gialloverdi fino al +16 a metà periodo (36-20). Che diventava +15 di metà gara: un parziale che poteva essere anche maggiore se non ci fosse stato qualche errore di troppo, dovuto a qualche eccesso di frenesia (che ci può stare nelle partite secche) ma anche per merito delle difese "sporche" di Valdisieve. In ogni modo, l’incontro non è mai sembrato in discussione. Il Costone, oltre che tecnicamente, ha dimostrato grande forma fisica e reattività. A metà terzo periodo arrivava il +22 (60-38), grazie ad un canestro e fallo di Radchenko. Valdisieve, alle corde per larghi tratti dell’incontro, tentava di rimanere mentalmente in partita, ma veniva sistematicamente punita dal Costone. Come con la tripla di Nasello che dava il nuovo +16 al termine del terzo quarto. O come quando a 4 minuti dalla fine, dopo un grande sforzo difensivo degli ospiti, Ondo Mengue metteva a segno il +17 (73-56). Due azioni più tardi, la tripla di Bruttini dava il +20 al Costone (78-58) e faceva partire i titoli di coda. Finiva 86-64 e con il Costone meritatamente in finale.

AF