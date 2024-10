Il Costone non c’è, Cecina invece sì . Serata da dimenticare per i gialloverdi

CECINA

88

COSTONE

76

CECINA: Parietti, Pedroni 20, Bresinski ne, Ticà P., Bruci 12, Dabo, Saccaggi 13, Ticà V. ne, Pistillo 20, Nannipieri, Pistolesi 17, Tintori 6. Allenatore Da Prato.

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Radchenko 6, Nasello 24, Paoli F. 12, Paoli M. 10, Banchi 6, Zeneli 2, Bruttini 5, Bastone 9, Torrigiani 2. Allenatore Belletti.

Arbitri: Marinaro, Baldini.

Parziali: 22-18; 43-36; 65-57.

CECINA – Sconfitta esterna, la seconda di fila nelle ultime due trasferte, per la Vismederi Costone, battuto a Cecina per 88-76. Dopo il passo falso di Arezzo e la decisa ripresa della marcia di una settimana fa con Legnaia, per i gialloverdi è arrivata una nuova battuta d’arresto, la seconda stagione, in un campo sicuramente difficile e con un avversario ostico che, complice di un avvio di campionato deludente, aveva forse qualcosa in più da dimostrare dal punto di vista delle motivazioni. Non era un caso che Cecina prendeva subito in avvio il comando e costringeva la squadra di coach Belletti a una gara di rincorsa. 7-0 il parziale iniziale dei padroni di casa con il Costone che reagiva solo dopo un time-out grazie a Bastone e Banchi. Cecina però spingeva forte e arrivava sul +10 grazie ai punti di Pistillo e Pedroni. A interrompere il parziale ci pensava Filippo Paoli con due canestri che valevano il -6; mentre era di Torrigiani la realizzazione che mandava le squadre al primo mini-intervallo sul -4 Costone.

Cecina partiva benissimo anche nella seconda frazione di gioco con parziale da 9-0. Banchi e Bastone trovavano i punti -9 ma, ciò nonostante, Cecina allungava sul +13 a 5’ dall’intervallo lungo. Il Costone però non demordeva e, grazie a Zeneli e Matteo Paoli, raggiungeva il -7 a metà partita. Il terzo quarto era il momento migliore per il Vismederi: Nasello riusciva a incidere maggiormente e i gialloverdi sfioravano la parità sul 48-46. Ma la squadra di Belletti pagava lo sforzo e Cecina colpiva dall’arco con le triple di Pistillo e Bruci che riportano sul +11 i padroni di casa. Vani i tentativi di Nasello di far rientrare i suoi in gara: alla fine del terzo quarto il punteggio sul tabellone recitava un 65-57 che sembrava aver già indirizzato in maniera chiara il match. Malgrado tutto questo, il Costone le provava tutte per rientrare sebbene ogni tentativo venisse puntualmente respinto. Cecina toccava anche il +14 senza mai dare l’impressione di lasciarsi sfuggire la partita di mano. 88-76 alla sirena finale: un risultato negativo per il Costone ma che ci può stare nell’ottica di un campionato dove nessuno concede sconti. Tantomeno una squadra ferita come era Cecina. Detto questo, per Zeneli e soci, la testa deve essere già messa sul prossimo impegno, in casa, con Spezia.

