Il Costone ritrova la vittoria e recupera Nasello. Si riapre la corsa per l’accesso ai play off

Costone 86 Casale Monf. 79

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Nasello 21, Paoli F. 11, Paoli M. 8, Banchi 5, Zeneli 3, Bruttini 2, Sebastianelli 4, Bastone 22, Torrigiani 10. Coach: Belletti.

CASALE MONFERRATO: Giacomelli 8, Bovo 7, Sirchia 19, Avonto 29, Grignolio ne, Speroni 6, Kabuya, Raiteri 4 Tambwe 2, Rosso 4. Coach: Vigneri.

Arbitri: Corso, Baldini.

Parziali: 21-26, 49-45, 73-62.

SIENA – Il Costone contro Casale Monferrato ha ritrovato la vittoria e il giocatore Ferdinando Nasello. 86-79 il punteggio con cui il Vismederi ha regolato il team piemontese, interrompendo una striscia di 3 ko consecutivi e rilanciandosi nella lotta molto accesa per conquistare l’accesso ai playoff.

Ma la vera notizia di giornata è stata rivedere a sorpresa Nasello (nella foto) regolarmente in campo dopo l’infortunio alla spalla riportato con Oleggio lo scorso 1° marzo: un recupero lampo per l’asso costoniano, autore di una prestazione super, con ben 21 punti complessivi di cui 15 nella sola prima metà di partita.

Casale Monferrato ha impostato una partita di corsa e intensità: doti che inizialmente le permettevano di allungare sul +5, prima sul 20-15 e poi sul 26-21 con cui si chiudeva la prima frazione di gioco grazie ad una tripla in extremis di Bovo. La bomba dava coraggio ai piemontesi che, grazie ai canestri dalla distanza, raggiungevano anche i 7 punti di vantaggio.

Il Vismederi restava a contatto con un super Bastone (ennesima prestazione offensiva monstre con 22 punti totali), mentre 5 punti consecutivi di un rigenerato Nasello regalavano il soprasso ai gialloverdi sul 45-43, prima che nuovamente Bastone e Filippo Paoli completassero il break di 9-2 che chiudeva il primo tempo sul 49-45 per il Costone. Nella prima metà di terzo quarto erano i gemelli Paoli a far allungare il Vismederi sul +8. Erano le giocate che lanciavano definitivamente il Costone che dopo aver preso la testa della partita non la lasciava più. Banchi con un canestro da tre allo scadere suggellava il +11 con cui si entrava nell’ultimo periodo.

Casale provava a rimettersi in gara con la zona ma al massimo raggiungeva solo il -5. I soliti Nasello e Bastone chiudevano la pratica e il Costone amministrava fino al +7 finale.