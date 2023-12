Il Costone stravince senza mai faticare. Prova di forza: Bottegone finisce a -33

BOTTEGONE

62

COSTONE

95

BOTTEGONE: Magnini 8, Santangelo 1, Pierattini 2, Mati 4, Cukaj 12, Mucciola 2, Banchelli 3, Riccio 23, Milani 7. Allenatore Milani.

COSTONE: Banchero 7, Tognazzi, Malena, Ceccarelli, Radchenko 16, Terrosi, Banchi 10, Zeneli 3, Piattelli 3, Ondo Mengue 13, Bruttini 12, Nasello 31. Allenatore Tozzi.

Arbitri: De Trane, Borchi.

Parziali: 16-27, 27-47, 47-82.

BOTTEGONE – Il Costone vince la nona partita consecutiva ma perde per infortunio Zeneli e Banchi. Il primo si è infortunato sul finire del primo quarto, alla caviglia, ed è l’infortunio che preoccupa di più: Zeneli ha messo male il piede cadendo dopo aver cercato un tap-in in attacco. Banchi invece si è fermato nel terzo quarto per un risentimento muscolare. Ma nonostante tutto questo, e in attesa di capire meglio quali saranno i tempi di recupero dei due giocatori, il Costone ha letteralmente asfaltato Bottegone, imponendosi per 95-62 al termine di una partita senza storia e totalmente a senso unico in favore dei gialloverdi. Un’altra dimostrazione di forza, l’ennesima, oltre che di carattere, per la squadra della Piaggia. Dopo un avvio di partita caratterizzato da alcune sbavature su entrambi i fronti, il Costone prendeva in mano le redini dell’incontro per non lasciarle mai più.

La squadra di Tozzi ha sempre fatto valere tutto il proprio tasso tecnico e anche un netto predominio dal punto di vista atletico. La prima spallata dell’incontro arrivava dopo l’infortunio di Zeneli, a dimostrazione anche di una grande compattezza di squadra. La doppia cifra di vantaggio era invece il risultato dell’ultima azione della prima frazione di gioco, con un canestro in avvicinamento di Radchenko. Il secondo quarto che era lo specchio del primo: il Costone dapprima controllava gli avversari e poi allungava in maniera decisa nella seconda metà del periodo. Il risultato? Un +20 a metà partita che di fatto rappresentava una sentenza su quello che sarebbe stato l’esito finale dell’incontro. Nel secondo tempo poi si fermava anche Banchi ma il Costone continuava lo stesso a dilagare, approfittando anche di una serata scollegata dei pistoiesi, mai veramente in partita. Il +30, o più precisamente il +31, era un canestro di Ondo Mengue in contropiede su assist di Nasello (autore di un’altra prova magistrale, con 31 punti e 8 assist). Il Costone non si fermava: all’ultimo mini-intervallo il vantaggio era addirittura di 35 punti. L’incontro non aveva più niente da dire, i due coach svuotavano le panchine e il Costone amministrava fino al +33 finale. AF