Il derby / 2. Coach Sorgentone avverte l’Halley Thunder: "È un match da prendere con le molle»

Rinfrancata dalla qualificazione alla Final eight di Coppa Italia, la Halley Thunder apre il girone di ritorno con il derby casalingo contro la Feba Civitanova. Si gioca oggi alle 18.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. Le matelicesi sono quarte con 18 punti, mentre le civitanovesi hanno chiuso la prima parte della regular season al 12° posto con 6 punti. All’andata vinse 49-67 la Halley Thunder sul parquet della Feba.

"Rispetto al match d’inizio stagione – spiga il coach Domenico Sorgentone – Civitanova è una squadra che ora può contare sul rendimento cresciuto della lunga polacca Katarzyna Jaworska e sul consolidamento in regia di Sofia Binci; queste, unite a giocatrici di categoria come Veronica Perini, Giorgia Bocola senza dimenticare Giorgia Mini e Natalia Panufnik, compongono una squadra valida che ha anche fatto soffrire formazioni di alto livello come Udine; non ingannino i soli 6 punti in classifica, tra l’altro conquistati in trasferta. Quindi, massima attenzione: è una partita da prendere con le molle".

La partita è trasmessa in diretta sul canale youtube della Halley Thunder.

