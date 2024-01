Il derby / 2. Coach Scalabroni:: "Porto Recanati giocherà al massimo»

"Se la squadra sta bene può vincere con chiunque, quindi non andremo a Matelica con un atteggiamento referenziale perché vogliamo continuare il nostro momento positivo". Ci crede Giuseppe Pierini, presidente dell’Attila Junior Basket, che fa il punto in vista della trasferta di domani alle 18 contro l’Halley Matelica per la 19ª giornata di serie B Interregionale. "Le ultime cinque vittorie – aggiunge il patron portorecanatese – dimostrano che siamo cresciuti a livello atletico e mentale. E ora giochiamo con più tranquillità. Matelica è forte, fa un’ottima pallacanestro, però noi vogliamo dire la nostra". Interviene anche Nicola Scalabroni (foto), coach dell’Attila Junior Basket. "Bisognerà vincere a Matelica – sottolinea – per avere la matematica certezza di entrare alla seconda fase del campionato e giocarci l’accesso ai play off. È vero che ci sono quattro giornate al termine della prima fase, ma non possiamo permetterci calcoli, giocheremo una partita alla volta e al massimo. Il rispetto per il nostro lavoro quotidiano, per la società e per i tifosi ci fa ragionare così". Quanto al Matelica, osserva il tecnico Scalabroni, "è una delle favorite, una squadra forte con giocatori importanti. Loro vengono da un momento non favorevole, perciò daranno il massimo per vincere in casa un match importante che potrebbe rilanciarli. Troveremo una compagine pronta a battagliare".