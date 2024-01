Il derby della B interregionale /1. Tessitore: "Virtus penalizzata da infortuni e influenza»

"La sconfitta contro Porto Recanati è anche figlia del periodo difficile tra infortuni e influenze vissuto durante le feste che non ci ha permesso di allenarci al completo". Mario Tessitore, direttore sportivo della Virtus Civitanova, parla del passo falso interno contro la Junior Attila nella quarta giornata di ritorno del campionato di basket B interregionale. "Con simili premesse – aggiunge – era prevedibile non essere al top nel match interno di domenica scorsa, mentre i portorecanatesi sono apparsi più incisivi, concentrati e meglio allenati meritando così il successo". L’andamento della gara ha mostrato le difficoltà dei civitanovesi sul piano fisico. "In effetti dal secondo quarto abbiamo fatto fatica a tenere i loro ritmi, tra l’altro le indisponibilità di Bini e Cicconi Massi ha fatto sì che avessimo meno rotazioni". Ma c’è da voltare pagina perché domenica la squadra riceverà la visita di Ancona. "Una partita che non possiamo sbagliare anche se dovessimo essere incerottati. Dovrebbe rientrare Bini a differenza di Cicconi Massi". Serve anche una maggiore redditività a canestro. "All’inizio facevamo anche più di 70 punti, poi abbiamo perso punti di riferimento per la scarsa condizione fisica e per altri aspetti. Ritengo che possiamo tornare quelli di prima dopo avere sistemato alcune situazioni".