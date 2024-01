Il derby della B interregionale /2. Scalabroni: "A Civitanova un’ottima Attila Junior»

"Stavolta, a farci vincere, sono state soprattutto la nostra grossa applicazione in fase difensiva e la fame di far bene". Nicola Scalabroni, tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, si dice più che soddisfatto per la vittoria arrivata in trasferta contro la Virtus Civitanova (55-67), nel match valevole per la 15ª giornata del campionato di serie B Interregionale. "Ottimo approccio alla partita – aggiunge il tecnico – e ottima conduzione del match. Ruotare sul parquet con nove giocatori ha segnato la grossa differenza tra questa e le altre partite, che invece avevamo disputato con il roster incompleto. Infatti, tutti i giocatori hanno dato il giusto contributo, rispettando il piano partita e mettendosi ognuno a disposizione del compagno e della squadra. Inoltre – aggiunge ancora Scalabroni - Giorgio Trentini (la nostra nuova ala-grande) ci ha portato fisicità, atletismo e versatilità. Insomma, si è integrato fin da subito nel modo giusto ed era il giocatore che ci serviva". Sabato alle 21.15 i portorecanatesi torneranno in campo al palas Medi per affrontare il Teramo, che in classifica è a pari punti (14) proprio con l’Attila Junior Basket e il Pisaurum Pesaro. "È il mese della verità, ora – riprende l’allenatore portorecanatese – partita ora è decisiva e da affrontare al massimo. Teramo è una squadra con il giusto mix di gioventù ed esperienza, è una squadra fisica che giocherà come noi al massimo. Dobbiamo prepararci bene".