"Il derby? La peggior partita dei Blacks"

"Testa bassa e pedalare". Il noto slogan utilizzato nel mondo del ciclismo, calza al meglio per fotografare il momento dei Blacks, desiderosi di riscattare il prima possibile l’opaca prestazione nel derby con Ravenna. La squadra è ritornata a lavorare da lunedì rinunciando al giorno di riposo proprio per capire cosa l’abbia portata ad avere un atteggiamento remissivo nei momenti caldi della partita, una ‘apatia collettiva’ che ha addirittura portato i Blacks, una delle squadre con la migliore batteria di lunghi di tutta la B Nazionale, a soffrire l’OraSì che non eccelle a rimbalzo.

A Ravenna non si è visto il solito spirito di gruppo che ha contraddistinto i Blacks nelle ultime settimane dove ognuno metteva il proprio mattoncino in un momento della gara ed emblematica è stata la prova di Aromando: l’alapivot di solito viaggia in doppia cifra per punti e rimbalzi, ma domenica ha conquistato addirittura 0 carambole sotto canestro. La riscossa dovrà già arrivare sabato a Mestre, campo caldo dove sono cadute anche Roseto e San Vendemiano e in cui solo l’Andrea Costa Imola è riuscita a vincere, per iniziare il ritorno nel migliore dei modi. Gara che chiuderà un mese piuttosto anomalo: sarà infatti la quarta trasferta nelle ultime cinque partite. "I ragazzi hanno dimostrato grande serietà e consapevolezza – sottolinea coach Alessandro Lotesoriere – e ci stiamo allenando davvero molto bene. Si sono resi conti di aver giocato la peggior partita dell’ultimo mese e mezzo e in tutti ho visto grande voglia di ritornare subito in campo per cancellare quella prestazione".

Dopo sette giornate con la nuova guida tecnica, Faenza ha mostrato novità a livello tattico. Le maggiori riguardano il ruolo di Papa, ora più sfruttato nel perimetro rispetto ad inizio stagione, e la mossa di far giocare Tomasini anche da playmaker con Pastore da guardia, situazione interessante che potrebbe creare un quintetto davvero pericoloso e con molti tiratori. Sempre riguardo alla regia, Galassi ora sta avendo più compiti da playmaker puro, potendosi comunque togliere lo sfizio di colpire da tre punti come è accaduto nel derby. Intanto, come è ovvio in questi momenti della stagione, radiomercato inizia ad associare giocatori ai Raggisolaris. Qualche giorno fa è toccato alla guardia statunitense Corbett, atleta con un lungo passato anche in A2 ma che non servirebbe al gioco dei Blacks, e nelle ultime ore è stata la volta del pivot Poletti, ora a Roseto. In realtà il nome del giocatore, sceso quest’anno per la prima volta in B Nazionale, viene ciclicamente accostato ai Raggisolaris, in quanto per motivi personali è da molti anni legato a Faenza. Non resta che attendere cosa succederà fino al 28 febbraio, giorno di chiusura del mercato, ma ad oggi ai Blacks manca soltanto maggiore convinzione e fiducia nei propri mezzi, perché la squadra era di alto livello in estate e lo è tuttora, soprattutto adesso che è finalmente al completo.

Luca Del Favero