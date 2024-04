Il derby OraSì e Blacks, un match che vale poco

Un derby da giocare senza pressioni, con la certezza della salvezza diretta già conquistata con un turno d’anticipo, per provare a dare un dispiacere ai cugini in corsa per il sesto posto: con questi presupposti l’OraSì si approccia al “last dance” di questo primo, inedito, campionato di B Nazionale in cui Bedetti e compagni sono riusciti a centrare l’obiettivo stagionale. Bernardi ci tiene però a finire bene la stagione. "Ci teniamo a chiudere la stagione nel miglior modo possibile per rispetto verso tutto il lavoro che abbiamo fatto, verso la società e verso i nostri tifosi. La settimana è trascorsa normalmente, a parte Nikolic alle prese con il problema al ginocchio destro, dovevamo recuperare le energie nervose e ci siamo comunque allenati bene. Sappiamo che la partita è importante per tutti perché è un derby ed è un’ottima occasione per poter chiudere bene il campionato". Col coach è inevitabile fare un commento sulla stagione, che "si chiude con la squadra che è cresciuta molto. Abbiamo giocato bene producendo una buona qualità di basket soprattutto nelle tre partite decisive del campionato come la trasferta di Ozzano, in casa con Padova e con Vicenza, dimostrando che abbiamo lavorato seriamente, sapendo anche unire la qualità del gioco ai risultati. Questo mi fa essere orgoglioso dei miei ragazzi e del lavoro che abbiamo fatto insieme che ci ha permesso di garantire alla società ed ai tifosi la permanenza diretta nella categoria". Quest’ultima gara sarà importante soprattutto per Faenza, alla caccia del sesto posto. "Mi aspetto una partita in cui Faenza si appresta a giocare la parte più importante della loro stagione cioè i playoff. Hanno inserito la guardia/play francese Begarin che è un ottimo giocatore e poi hanno sostituito Aromando con Poletti, lungo validissimo che non scopro certo io. Sarà una partita tecnicamente e fisicamente molto molto complicata perché loro sono forti e fisici e hanno molta esperienza. Ci siamo preparati bene e vogliamo, come dicevo prima, fare una buona gara giocandoci tutte le nostre carte per portare a casa i due punti".

Riccardo Sabadini