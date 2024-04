Il ’derby’ va agli Augies. Campioni di serie A1 Uisp

Con una super rimonta, gli Augies Montecatini si aggiudicano il titolo provinciale di Serie A1 Uisp. I valdinievolini hanno ragione in finale de Le Rose Pistoia, finito al tappeto per 64-58 dopo aver a lungo comandato le operazioni nella cornice del PalaCarrara, davanti a circa trecento spettatori accorsi in via Fermi per questo ’derby’ in salsa amatoriale.

Un palcoscenico di prestigio per la sfida simbolo di un movimento che in provincia continua a registrare una crescita costante, sia a livello di tesserati che di seguito. Alla vigilia si annunciava un atto conclusivo equilibrato ed emozionante, visti i valori dei due roster e l’ultimo precedente risalente a fine febbraio (60-57 in favore dei termali, che in questo modo hanno chiuso la regular season al primo posto), e la gara non tradisce affatto le attese.

Grazie soprattutto ad un implacabile Mochi, a segno con continuità da oltre l’arco dei 6,75, la compagine allenata da Martin Grandi scappa fino al +14, vantaggio accumulato nel corso della terza frazione. Il successo di Ferrari e compagni sembra ad un passo, ma guai a sottovalutare il cuore, il talento e la personalità degli Augies. Che infatti si rimettono velocemente in carreggiata.

Sono Galligani, Marchionni e Casini le armi in più per la truppa guidata da coach Riccardo Charlier. Gli Augies recuperano un punto dopo l’altro, piazzano il sorpasso e alla fine portano a casa un altro titolo, che rappresenta il miglior modo possibile per presentarsi alla fase regionale.

Le Rose esce dal campo a testa altissima, ma con il rimpianto per una vittoria che sembrava avere in mano e che invece sfuma proprio sul più bello.

Si chiudono quindi così i playoff provinciali, con Augies che nei quarti aveva avuto ragione della GSM Monsummano, per poi mandare al tappeto la Pieve. I pistoiesi invece si sono presentati alla finalissima dopo aver battuto in successione Montale e Benchwarmers.

