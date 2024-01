Il derby/1. Esame per la Virtus con il Porto Recanati: "Il match vale doppio»

Si riparte e la ripresa propone alle 18 di domani il derby tra Virtus Civitanova e l’Attila Junior Porto Recanati, quarta giornata di ritorno del campionato di basket di B interregionale. "È spesso un’incognita – dice Marco Pallotti (foto), gm della formazione civitanovese – la partita dopo la sosta, anche se nell’ultimo periodo ci siamo allenati bene. Ci presentiamo al completo per una gara che vale più dei 2 punti in palio considerando che Porto Recanati è una diretta concorrente". Gli avversari hanno arricchito la rosa avendo preso Giorgio Trentini. "Non ci siamo mai snaturati in base all’avversario, la nostra caratteristica è giocare in velocità, mettere sul piatto tanta energia, ritmo, difesa e correre". La formazione civitanovese farà forza sul fattore campo anche per ribaltare una tradizione negativa. "Contro di loro – dice – non abbiamo trascorsi positivi, la squadra portorecanatese si presenterà all’appuntamento con delle novità, però dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi". All’andata ha vinto la squadra portorecanatese. "Quel match ci ha detto che loro sono una buona formazione, ma dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi che non ci snatureremo in base a chi abbiamo di fronte, dovremo mettere in campo aggressività, tanta intensità e attenzione".