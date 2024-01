Il derby/1. Trullo: "Splendida Halley. Contro Porto Recanati la partita perfetta»

"La miglior prestazione dell’anno assieme a quella a Teramo". Così coach Antonio Trullo ha definito la prova della sua Halley all’indomani del successo interno contro l’Attila Junior Porto Recanati. Merito della prestazione, secondo il tecnico abruzzese, è il fatto che la squadra - dopo un mese di defezioni continue - è tornata finalmente ad allenarsi al completo. "Siamo riusciti a portare in campo intensità e entusiasmo – spiega Trullo – contro un’avversaria che veniva da cinque vittorie consecutive. Porto Recanti era la squadra più in forma del momento, la temevo molto ma dopo cinque minuti avevo capito che eravamo in partita con la testa giusta. Abbiamo portato sei giocatori in doppia cifra e ci aggiungo i 9 punti di Sulina che poi ha chiesto il cambio per un piccolo malessere. Inoltre siamo tornati a difendere e l’ingresso di Morgillo (l’ultimo arrivato in casa Halley; ndr) ci ha dato una grande mano. Ora guardiamo avanti. Per la formula del campionato arrivare primi conta relativamente, ma vogliamo provare ad arrivarci. Soprattutto perché ci servirà a prepararci al meglio per la seconda fase, dove praticamente si ricomincerà daccapo. Chiaro che la partita col Loreto Pesaro fra due turni varrà 4 punti e pure loro stanno facendo ottime cose nel ritorno".

m. g.