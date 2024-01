Il derby/2. La carica di Scalabroni: "A Civitanova si vedrà un’Attila affamata»

"Abbiamo fame di far bene e questa fame dobbiamo metterla in campo". Parla chiaro e deciso Nicola Scalabroni (foto), allenatore dell’Attila Junior Basket, in attesa della trasferta di domani, alle 18, contro la Virtus Civitanova, valevole per la 15ª giornata del campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi tornano in campo dopo la sosta natalizia con i migliori auspici, visto che nell’ultima partita hanno battuto Amatori Pescara 86-81. Inoltre, due giorni fa, l’Attila Junior Basket ha ingaggiato l’ala-grande Giorgio Trentini. Perciò, secondo coach Scalabroni, bisogna sfruttare il momento e raccogliere punti. "Entriamo nel periodo caldo – dice il tecnico –, quello che conta e che farà la differenza in questa seconda parte di stagione. È inutile girarci troppo intorno, abbiamo un calendario che ci mette di fronte una serie di scontri diretti che determineranno la nostra classifica. La prima partita sarà con Civitanova: dobbiamo andare consapevoli di dover dire la nostra su un campo difficile, la Virtus darà l’anima e massima battaglia per tutti i 40 minuti. Ci conosciamo molto bene, ci siamo affrontati più volte nelle ultime stagioni. La testa e la freddezza saranno aspetti fondamentali in campo. Veniamo da una vittoria, ci siamo allenati molto in queste due settimane e siamo in crescita e andiamo per far bene".