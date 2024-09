Il dg Torreggiani dà la carica alla Virtus: "Ho visto segnali precisi, ci divertiremo"

L’inizio del campionato è dietro l’angolo. Domenica la gara interna con San Vendemiano, mercoledì il match a Mestre, il 5 ottobre di nuovo al PalaRuggi con Piacenza. La preseason è quasi arrivata al termine: "E’ stata una preparazione molto intensa – commenta il direttore generale della Virtuso Gabriele Torreggiani – come voleva coach Galetti, il suo obiettivo era quello di abituare la squadra ai ritmi di una stagione tosta. Da qui al primo dicembre si giocheranno ben 14 partite. In queste prime settimane di allenamenti si sono già visti i primi risultati di come potrà essere la Virtus".

Una squadra che ha già fatto vedere il proprio dna.

"La caratteristica che mi piace di questo gruppo, è che sia composto da tanti giocatori che possono essere protagonisti, magari alcuni faranno degli acuti, ma anche tutti gli altri potranno portare il loro contributo. Ho visto attitudine al lavoro e alla fatica, presupposti su cui costruire qualcosa di importante. In queste prime settimane ci sono stati gesti da parte dei giocatori importanti, gesti di ragazzi che hanno capito dove si trovano, cosa significhi indossare la maglia giallonera, andare in campo per questa società e farlo davanti ai nostri tifosi. Sono arrivati bei segnali da parte di tutti e questo a mio parere può essere un buon punto di partenza".

Lo scorso anno la Virtus è andata molto vicina alla partecipazione ai playoff: "Il primo obiettivo per è quello di affrontare una partita alla volta senza fare tanti piani o tanti programmi. Ognuno di noi ha nel cuore le proprie ambizioni e gli obiettivi che dobbiamo mettere da parte. Bisogna essere sempre uniti quando si gioca e negli allenamenti giorno per giorno. Dovremo essere bravi quando la squadra vivrà dei momenti meno buoni, li tutti insieme squadra, società e tifosi possiamo fare la differenza in un campionato tosto e impegnativo come non mai".

Il primo ostacolo da superare è San Vendemiano, formazione affrontata anche nello scorso campionato: "E’ una delle candidate alle posizioni alte – chiude Torreggiani –per noi sarà un inizio probante con un’avversaria tosta che si è rinforzata tanto e ha un ottimo allenatore. Abbiamo rispetto degli avversari, ma crediamo nei nostri mezzi e ci sono le potenzialità per cominciare bene davanti al nostro pubblico a cui vogliamo regalare delle soddisfazioni".

Domani, infine, in edicola con il Carlino, troverete l’inserto speciale sulla pallacanestro, con tanti riferimenti a Virtus e Andrea Costa.