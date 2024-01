IL DOCU-FILM di SPINA. ’Campo dei miracoli’. Video sui Gardens

E a proposito di Playground non si può dimenticare che, proprio in questa annata, sarà disponibili il docu-film, ‘Il campo dei miracoli’, realizzato dal regista Davide Spina. Da capire soprattutto quale potrebbe essere la piattaforma capace di trasmettere un documento unico, che racconta più di quarant’anni di storia con, al centro, Bologna e i Giardini Margherita. Ma sono le testimonianze raccolte da Spina, oltre alle immagini, a fare la differenza. Grande curiosità per ascoltare le parole di Micheal Ray Sugar Richardson, più volte ai Gardens. Ma anche le icone del torneo quali Nino Pellacani, Giacomo Zatti e Davide Lamma. Tre ragazzi che non avrebbero mai rinunciato (Nino lo faceva mettere anche sui contratti che firmava) all’esperienza del Playground.

a. gal.