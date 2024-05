Il ds Bonelli: "Il Costone in serie B?. Il coronamento di un’annata fantastica"

La serie di finale playoff tra Vismederi Costone e ‘Note di Siena’ Mens Sana Basket è andata in archivio sabato sera con l’ultimo, emozionante, atto che ha decretato il successo dei padroni di casa sui biancoverdi. Una promozione in B Interregionale che arriva da lontano, programmata subito dopo la scorsa deludente annata dalla dirigenza gialloverde che ha saputo comporre un roster di primo livello grazie ad un budget importante ma che è stato fin da subito uno squadra che ha dominato la stagione regolare.

"E’ il coronamento di una annata fantastica – ha detto il direttore sportivo del Costone Francesco Bonelli (foto) dopo il 90-82 sulla Mens Sana di sabato sera –. Molte altre società hanno iniziato a lavorare ad agosto, noi in realtà è da maggio dell’anno scorso che siamo sul pezzo". Dalle ceneri di una annata non positiva è nato un Costone vincente che ha saputo conquistare la Coppa Toscana a gennaio e poi la promozione sabato sera. "Non partecipammo ai playoff nella passata stagione e ci mettemmo subito a lavoro con coach Maurizio Tozzi che ringrazio dal profondo del cuore. Siamo stati bravi a creare uno staff fantastico pensando tutti insieme, dal preparatore ai fisioterapisti, passando per il vice allenatore Riccardo Riccardini, e stringendoci intorno alla squadra per arrivare a questo importante obbiettivo".

Bonelli ha parole al miele per tutta la società, a partire dai più piccoli, spesso presenti sugli spalti ad incitare la prima squadra quando contava davvero. "Sì. Il plauso va anche alla scuola basket e al settore giovanile, insomma a tutta la famiglia del Costone che ha saputo stringersi intorno ai ragazzi e lavorare insieme per un obbiettivo". Poi sull’ultimo atto. "La partita valida per gara5 è stata bellissima e ha reso onore alla città credo. Un bello spettacolo di basket tra due senesi".

Le parole di Bonelli sono anche per gli sconfitti che partiti con gli sfavori del pronostico hanno saputo lottare fino alla fine rendendo la vita difficile a capitan Bruttini e compagni anche nell’ultimo atto di una infinita finale. "I complimenti vanno fatti anche all’avversario – ammette Bonelli – che è stato gagliardo e ha fatto il massimo per tutta la serie e in generale durante tutte le varie fasi del campionato. In gara5 abbiamo avuto qualcosa in più noi ma anche la Mens Sana deve essere orgogliosa della stagione fatta dalla squadra e dei suoi tifosi. Sono sicuro che con queste basi faranno bene anche in futuro", ha concluso il dirigente che ha un passato da giocatore della stessa Mens Sana nell’anno della ripartenza dalla serie B dopo il primo fallimento (2014/2015).

Guido De Leo