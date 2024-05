Darion Atkins è l’uomo più ‘discusso’ in casa biancorossa, quello che assieme a Briante Weber ha avuto fin qui il rendimento più deludente. Eppure dalla sua prestazione dipenderanno molte delle chance di successo della Unahotels perché Darion, oltre a Sasha Grant, è l’unico che può avere le caratteristiche adatte per limitare Kyle Wiltjer che con i suoi tiri pesanti e la doppia dimensione sta creando parecchi problemi a coach Priftis. Il loro duello, fatto anche di piccoli dettagli negli uno contro uno, potrebbe decidere le sorti di gara 5 e quindi della serie. Atkins deve dare una mano in attacco, segnando qualche tiro da fuori che permetta di allentare la pressione sugli esterni, mentre in difesa dovrà cercare di sfruttare al massimo la propria mobilità. Serve una prova d’orgoglio, come quella tirata fuori dal cilindro in Coppa Italia contro la Virtus Bologna.